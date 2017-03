premium

Doe mee met Formule 1-spel en maak kans op reis naar GP Bahrein

35 min geleden

Het belooft weer een spectaculair Formule 1-seizoen te worden, met natuurlijk Max Verstappen als één van de hoofdrolspelers. Met TELESPORT GPPRO geven we de strijd om de Grand Prix-zeges en de wereldtitel een extra dimensie. Over anderhalve week begint het gevecht in de koningsklasse van de autosport. Inmiddels hebben zich al ruim 11.000 liefhebbers voor GPPRO ingeschreven. Doe dus ook nog snel mee. Schrijf je nu in voor het grootste F1-spel van Nederland.