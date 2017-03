'Leicester City gevaar in Champions League'

"Het enige team dat ik graag zou ontlopen bij de loting is Leicester City", stelde keeper Gianluigi Buffon, die met Juventus eveneens de laatste acht van de Champions League binnenstapte. "Ze hebben een bepaald enthousiasme en ze weten precies hoe ze de sterkste teams pijn moeten doen. Tegen hen hebben we alles te verliezen."

Leicester City kent in de Premier League een waardeloos seizoen en staat vijftiende. Onlangs werd daarop de drastisch maatregel genomen door kampioenenmaker Ranieri de laan uit te sturen. Vanaf dat moment heeft de ploeg de draad weer opgepakt. Dat resulteerde gisteravond in een 2-0 zege op Sevilla. Daarmee werd de eerdere 1-2 nederlaag in de heenwedstrijd ongedaan gemaakt. De loting voor de kwartfinales is vrijdag.