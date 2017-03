'Ruud Krol bondscoach Zuid-Afrika'

Krol moet Zuid-Afrika naar het wereldkampioenschap van 2018 in Rusland zien te leiden. Ze kwamen bij hem uit vanwege zijn enorme kennis van het Afrikaanse voetbal. Zo stond hij tussen 2008 en 2011 aan het roer bij Orlando Pirates. Ook was Krol in het verleden al eens bondscoach van Egypte en Tunesië.

Eind vorig jaar werd bondscoach Ephraim Mashaba bij Zuid-Afrika ontslagen. Hij wist zich met zijn land niet te kwalificeren voor de Afrika Cup, die in januari van dit jaar werden afgewerkt. Ook zou Mashaba de bondsvoorzitter Danny Jordaan hebben beledigd.