Mourinho wil meer respect voor 'multimiljonair' Pogba

"Ik ben vooral bang voor de volgende generatie, als de zaken in deze richting gaan. Afgunst is overal", zei de manager van Manchester United in aanloop naar de Europa League-return tegen FK Rostov. "Het is niet Paul zijn fout dat hij tien keer zoveel geld krijgt dan sommige andere spelers in het verleden kregen. Het is niet zijn schuld dat sommige experts serieuze problemen hebben en elke pond nodig hebben om te overleven, terwijl Paul een multimiljonair is."

"Ik vind dat hij respect verdient. Hij komt uit een arbeidersgezin met drie kinderen. Ik weet zeker dat ze veel eten op tafel moesten zetten, omdat ze reuzen zijn. Zijn moeder en vader hebben vele jaren hard voor hen moeten werken. Ik ben erg tevreden met Paul, net als de club. En gezien zijn persoonlijkheid, maakt het hem gelukkig niet uit wat andere mensen zeggen."