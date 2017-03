"Soms denk ik wel eens op het podium, kom op doe het voor Mason. Zeker op bijzondere dagen", zei Van Barneveld. "Dan wil je helemaal niet verliezen, dat geeft extra kracht. Je krijgt er zoveel liefde en vreugde van. Dat is moeilijk om aan te geven. Soms is het ook emotioneel, want je ziet hem niet heel al te vaak. Gelukkig hebben we Facetime, dan kan je ook in Engeland bellen. Voor een buitenstaander lastig aan te geven, maar dit is wel hoe ik het ervaar."

Zijn eerste kleinkind Mason zal donderdagavond niet in het met tienduizend man volgepakte Ahoy aanwezig zijn. "Dat lijkt me geen goed plan. Hij is nog zo klein", aldus Van Barneveld. die zijn dochter en kinderen altijd zal steunen. "Wat ze ook willen gaan doen later in hun leven, dat zal ik altijd supporteren. Zou natuurlijk geniaal zijn als zij ook gaan darten."