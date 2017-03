premium

'Toen Dolberg niet scoorde, was hij wel belangrijk'

50 min geleden

Kasper Dolberg kende even een mindere fase bij Ajax. In de afgelopen wedstrijden wist de jonge Deense spits het net weer te vinden. "Natuurlijk had ik een aantal wedstrijden waarin ik niet zo goed speelde en niet zoveel scoorde als ik wilde. Maar zo is het soms", zei hij op de persconferentie in aanloop naar het duel met FC Kopenhagen.