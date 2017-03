Honkballers definitief naar finaleronde

Vier jaar geleden bereikte het koninkrijksteam voor het eerst de halve finales op het WBC, waarin de Dominicaanse Republiek te sterk was. De 'Final Four' van het mondiale toptoernooi begint op 20 maart in Los Angeles.

Oranje was de tweede ronde van de WBC zondag begonnen met een nederlaag tegen Japan in een marathonpartij van liefst elf innings (6-8). Revanche volgde een dag later met duidelijk winst op Israël (12-2) en de ploeg rekende woensdag, mede dankzij vier homeruns, genadeloos af met Cuba.

Ongelijke strijd

Het team van Meulens schoot tegen Cuba uit de startblokken. Wladimir Balentien ramde de bal al in de eerste inning over het hek, met twee man op de honken. Na een klap van Andrelton Simmons kon Kalian Sams, die als linksvelder mocht beginnen, het vierde punt binnenlopen in de tweede inning.

Balentien sloeg in de derde inning opnieuw een homerun, gevolgd door Yurendell de Caster. Die laatste nam Shawn Zarraga mee over de thuisplaat (7-0). Een inning later kwamen daar nog vijf punten bij. Ondertussen stond Diegomar Markwell, de startende werper bij Oranje, soeverein te gooien op de heuvel. Sams knalde de bal in de zevende inning met een ferme tik ook nog een keer het veld uit en bij 14-1 was de ongelijke strijd beslecht.

Bondscoach Meulens meldde na de wedstrijd dat hij in de finaleronde kan beschikken over Kenley Jansen. De topwerper speelt in de Major League voor Los Angeles Dodgers en geldt als een van de beste 'closers'.