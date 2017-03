Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Kalou blijft Hertha BSC trouw

37 min geleden ANP

Aanvaller Salomon Kalou heeft zijn contract bij Hertha BSC verlengd. "We zijn blij dat Salomon, hoewel hij andere aanbiedingen op zak had, besloten heeft bij ons te blijven", meldde manager Michael Preetz woensdag. "Hij is een van de pijlers van onze ploeg."