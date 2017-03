Bosz: 'Ajax moet 90 minuten bij de les zijn'

Cemal en Romy hebben het heel gezellig samen in de liefdecaravan, maar het avontuurtje wordt ruw verstoord. Utopia is iedere avond te zien om 19:30 uur op SBS6.

01:13

Vandaag gaat Nederland naar de stembus en Telegraaf TV is er de hele dag en avond bij. Via telegraaf.nl en telegraaf.tv houden we u op de hoogte van het laatste nieuws.