FIA en WTCC zien noodzaak toerwagenstrijd op te tuigen

De dreiging blijft, want teruglopende startvelden en een verlammende dominantie van de Citroën-fabrieksrijders erodeerden in voorgaande jaren de status als één van de drie topklassen van de Internationale Autosportfederatie. Achter de coulissen wordt intussen druk overlegd hoe de naaste toekomst van het WTCC er moet uitzien. Overkoepelende instantie FIA wil het liefst een piramidevorm in de toerwagenracerij nastreven, zoals bij de Formule 1, 2, 3 en 4.

Franois Ribeiro, hoofd van WTCC-promotor Eurosport Events, verklaarde in Monza: “We kijken nu samen met de FIA hoe we voor de langere termijn een sterk toerwagenkampioenschap kunnen bereiken. En daarvoor kun je wel honderd manieren bedenken. Ik denk dat we over een paar maanden meer duidelijkheid kunnen geven." Geruchten als zou er een nieuwe serie worden opgetuigd beschouwde hij als pure speculatie. “Maar als je het over nieuwe reglementen hebt, is dat iets heel anders."

Na het vertrek van de fabrieksteams van Citroën en Lada zijn alleen nog Honda en Volvo als ‘manufacturer’ overgebleven. Als er op 8 april in Marrakech wordt afgetrapt mag gehoopt worden dat er met pijn en moeite zestien rijders op de grid staan. Dat waren er vijf jaar terug nog 24! Uit arren moede werden coureurs uit het Europees toerwagenkampioenschap uitgenodigd om die neergaande tendens te keren. Het WTCC kreeg nul op het rekest. De ETCC-rijders pasten ervoor als veldvulling te dienen en kansloos te zijn tegen de TC1-wagens die sinds 2011 alle voorzien zijn van 1.6l turbomotoren.