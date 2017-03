Wie zijn er door in de Champions League?

AS Monaco

De Monegasken moesten na het spektakel van drie weken geleden in Engeland (5-3) boven zichzelf uitstijgen in eigen huis, en deden dat ook. Na een snelle 2-0 voorsprong kwam Manchester City nog terug tot 2-1, maar Tiemoué Bakayoko tekende uiteindelijk voor de bevrijdende 3-1.

Atletico Madrid

Via een 4-2 zege in Duitsland legde de ploeg van Diego Simeone drie weken geleden de basis voor de volgende ronde al. In eigen stadion kwam de ploeg niet meer in gevaar: 0-0.

Juventus

Ook de Italiaanse kampioen had na een zege op vreemde bodem (0-2) weinig zorgen meer. De return tegen FC Porto werd dankzij een benutte strafschop van Paulo Dybala met 1-0 gewonnen.

Leicester City

De landskampioen van Engeland kwakkelt in de Premier League, maar schittert in Europa. De 2-1 nederlaag bij Sevilla werd door goals van Wes Morgan en Marc Albrighton in de thuiswedstrijd weggepoetst: 2-0.

Borussia Dortmund

De ploeg van Thomas Tuchel verloor bij Benfica eerst met 1-0, maar rechtte in eigen huis de rug. Vooral dankzij Pierre-Emerick Aubameyang (drie goals) werden de Portugezen in de return gekleineerd: 4-0.

Barcelona

De grootste stunt van de achtste finale kwam natuurlijk uit Nou Camp. Barcelona leek dood en begraven na de 4-0 nederlaag bij Paris Saint-Germain, maar maakte in de return het onmogelijke waar. De late 6-1 van Sergi Roberto zorgde voor een historische ontknoping.

Real Madrid

Napoli koesterde na de 3-1 nederlaag in Bernabeu de hoop om de titelverdediger te elimineren, maar moest uiteindelijk buigen. Ook in Napels won de formatie van Zinedine Zidane met 3-1.

Bayern München

Opnieuw lootte Bayern München Arsenal, en opnieuw waren de Duitsers veel te sterk voor de Engelsen. Twee wedstrijden leverden ontluisterende cijfers op voor de formatie van de geplaagde Arsène Wenger: 10-2.

11 en 12 april

De loting is vrijdagmiddag op het hoofdkantoor van de UEFA in Nyon. Er zijn geen geplaatste clubs meer en ploegen uit hetzelfde land kunnen tegen elkaar uitkomen. De eerste wedstrijden in de kwartfinales worden gespeeld op 11 en 12 april. De returns vinden op 18 en 19 april plaats.

De finale van de Champions League is op 3 juni.