De huidige coach van Manchester City maakte in de verloren uitwedstrijd tegen AS Monaco (3-1, na 5-3 in Engeland) de honderd vol als oefenmeester in het Europese clubvoetbal.

Met 61 overwinningen, 23 remises en zestien nederlagen is de oud-speler van Barcelona Van Gaal net de baas. De voormalige bondscoach van Oranje behaalde in zijn eerste honderd Europese duels als coach 61 overwinningen, 22 remises en zeventien nederlagen.

Op de erelijst van de coaches na honderd duels op het Europese podium staat de Spanjaard Rafael Benitez op de derde plek met zestig overwinningen, 22 remises en achttien nederlagen. Dick Advocaat staat achttiende (48-29-23), Guus Hiddink 26e (43-26-31).