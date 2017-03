„Als je ziet hoe wij eerder ook in De Kuip speelden (2-2, red), absoluut”, zegt de Zweeds international. „Feyenoord is indrukwekkend dit seizoen, maar natúúrlijk kunnen wij ze pijn doen. That’s not even a question. En dat is niet om erover op te scheppen. Iedereen in de Eredivisie kan elkaar pijn doen.”

Dat zagen de Friezen afgelopen zaterdag zelf tegen Excelsior (4-1 verlies). „Nu moeten we veerkracht tonen in een fantastische wedstrijd, waarvoor de motivatie een stuk makkelijker te vinden zal zijn.”

„Feyenoord heeft de absolute drang om dit jaar kampioen te worden”, zegt trainer Jurgen Streppel. „In haarscheurtjes bij hen de laatste weken geloof ik niet zo. Er wordt geen ploeg ongeslagen kampioen. Ze zijn heel stabiel en het is vooral heel knap wat zij doen. Er ligt een heel mooie kans om onszelf van de goede kant te laten zien.”