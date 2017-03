Wildcard ligt klaar voor Sjarapova in Rosmalen

Sjarapova slikte begin vorig jaar meldonium, het veelbesproken medicijn dat per 1 januari 2016 op de lijst van verboden middelen was gezet. Dat kwam haar op een schorsing van vijftien maanden te staan, waardoor ze pas op 26 april van dit jaar weer mag deelnemen aan toernooien.

Ophef

Inmiddels is er veel ophef ontstaan over het feit dat de Russin in de week dat haar schorsing afloopt al meedoet aan het WTA-toernooi van Stuttgart. Markus Günthardt, de directeur van dat toernooi, gaf haar een wildcard met de garantie dat ze pas op woensdag 26 april in actie hoeft te komen terwijl het evenement op maandag 24 april begint.

De welwillendheid van Günthardt is slecht gevallen bij toptennissters als Angelique Kerber en Caroline Wozniacki. Laatstgenoemde kwalificeerde de geste van de Duitse toernooidirecteur als ’respectloos richting andere tennissters.’ Bovendien vindt de Deense dat de voormalige nummer één van de wereld onderaan de ladder moet beginnen.

Maar Marcel Hunze, de directeur van het enige WTA-toernooi in Nederland, heeft niets tegen een wildcard voor de gevallen vedette. "Ze heeft iets verkeerd gedaan, is daarvoor geschorst en heeft haar straf uitgezeten. Zo’n wildcard geef je in het belang van het toernooi en de deelname van Sjarapova is natuurlijk een plus voor het evenement. Ze is één van de beste speelsters van de afgelopen twintig jaar.”

Speciaal geval

Hunze had al contact met het management van Sjarapova. "We denken dat we een serieuze kans maken, maar het is belangrijk wat er op Roland Garros gaat gebeuren. Wij staan immers in de week na dat grandslamtoernooi op de agenda. Als Sjarapova in Parijs de finale haalt, zal ze niet bij ons komen. Maar als ze in de tweede ronde wordt uitgeschakeld, denk ik dat we een goede kans maken. We bewaren altijd een wildcard voor speciale gevallen. En Sjarapova is een heel speciaal geval.”