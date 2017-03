Ajax wacht loodzware klus

Sinds Klaassen zich in 2013 – na blessureleed – definitief in de Ajax-basis knokte, speelde hij in alle competities 158 wedstrijden en haalde Ajax gemiddeld 2,09 punt. De 27 keer dat hij er niet bij was, bleef het moyenne op 1,67 steken. „Ik snap dat wel”, aldus de tweelingbroer van oud-Ajax-trainer Frank de Boer. „Niet alleen het scorend vermogen is een grote kwaliteit van Davy. Hij maakt het spel – net als Dirk Kuyt bij Feyenoord – ook sneller. Dat zijn echte teamspelers, die een gave bezitten die niet veel spelers hebben. Klaassen coacht, gaat voorop in de strijd en zijn afwezigheid zal zeker een gemis zijn.”

FC Kopenhagen mist twee belangrijke spelers. Mathias Jorgensen, oud-speler van PSV, is geschorst. Rasmus Falk, de maker van de 1-0 vorige week, kampt met een voetblessure.