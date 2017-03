LA Doders geeft duurste Nederlandse sportman vrij voor finaleronde WBC

In de wetenschap dat het Koninkrijksteam dan ook over superster Kenley Jansen kan beschikken. De 29-jarige werper tekende drie maanden geleden een vijfjarig contract voor Los Angeles Dodgers, dat goed was voor 80 miljoen dollar (circa 75 miljoen euro). Daarmee werd Jansen de duurste Nederlandse sportman uit de geschiedenis.

Gezien zijn huidige status vond hij het aanvankelijk een te groot risico om tijdens de seizoensvoorbereiding naar de eerste fase van de WBC in Azië te reizen. Nu de finales in het stadion van zijn eigen club worden gespeeld, werd de deur weer op een kier gezet. Vervolgens deden telefoontjes van onder anderen Jonathan Schoop en Jurickson Profar naar Jansen de rest.

Persoonlijk verzoek

Het wachten was daarna op toestemming van de Dodgers, maar nadat de speler persoonlijk zijn verzoek bij clubmanager Dave Roberts had toegelicht ging het licht op groen voor de man die in staat is om de bal harder dan 160 kilometer per uur over de plaat te gooien.

