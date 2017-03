premium

VIDEO: Kyrgios 'steelt' frietje

26 min geleden

Nick Kyrgios maakte woensdagnacht (Nederlandse tijd) een einde aan de reeks van negentien gewonnen partijen van Novak Djokovic in Indian Wells: 6-4 7-6 (3). Om zichzelf te belonen of overmand door honger of wat dan ook pikte de Australiër nog snel even een frietje uit het zakje van iemand op de tribune voordat hij aan slag moest in het dubbelspel.