Martins Indi wil bij Stoke City blijven

,,We zijn in gesprek, ik heb de intentie om hier langer te blijven'', zei de in Portugal geboren verdediger, die onder contract staat bij FC Porto, tegen Sky Sports. ,,Manager Mark Hughes geeft me veel vertrouwen, hij gelooft in mij. Ik ben blij dat ik zijn vertrouwen kan terugbetalen.''

Martins Indi heeft sinds zijn komst naar Stoke City, eind augustus, nog geen wedstrijd gemist. Hughes liet hem in alle competitieduels starten. Martins Indi speelde zich weer in de kijker bij het Nederlands elftal, nadat hij eerder uit de gratie was geraakt bij bondscoach Danny Blind. De verdediger verruilde Feyenoord in 2014 voor FC Porto. Afgelopen zomer werd hij overbodig verklaard bij de Portugese club.