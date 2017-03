Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Alpe d'Huez niet in Tour, wel in Critérium du Dauphiné

16 min geleden ANP

De Tour de France laat de Alpe d'Huez dit jaar links liggen, maar de mythische berg is wel opgenomen in het Critérium du Dauphiné. De organisatie van de Franse wielerkoers uit de UCI WorldTour maakte donderdag het parcours van de komende editie bekend. De finish van de zevende etappe ligt bovenop de Alpe d'Huez, die echter niet via de beroemde 21 haarspeldbochten wordt beklommen.