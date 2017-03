"Natuurlijk ben ik niet blij met dat interview. Het klopt ook niet wat hij zegt: als Everton geen club met grote ambities zou zijn, dan had ik hier nooit naartoe gekomen", aldus de Nederlandse oefenmeester donderdag tijdens een persconferentie.

Koeman wilde nog niet vooruitlopen op een mogelijke straf. "Eerst moet ik daar met de speler zelf over spreken. Daarna zal ik met het bestuur overleggen, en pas dan zullen we bekijken hoe we verder gaan. Of ik hem nu uit de wedstrijdselectie ga hhouden? Nee, daar is geen enkele reden toe."

Toch snapt Koeman wel enigszins wat Lukaku bedoelt. "Wij weten ook dat we als club nog een stap moeten zetten. Het verschil met vorig seizoen is al zichtbaar, maar we kunnen de kloof met de top niet in één seizoen overbruggen. Daarom deze boodschap aan iedereen: Everton en zijn trainer proberen élke dag om het best mogelijke team samen te stellen voor deze club. Als je goede spelers kan overtuigen van je ambitie, door bijvoorbeeld een nieuw stadion te bouwen, dan begrijpen ze ook wel dat Everton evolueert in de goede richting."

ManUtd & Chelsea

Lukaku heeft nog een contract voor twee jaar bij The Toffees. Manchester United en Chelsea hebben echter verregaande interesse in de Belgisch international, die dit seizoen al 19 keer scoorde. Koeman: "Ik vrees niet meteen voor een vertrek van Lukaku, want hij heeft nog een contract. Natuurlijk weet ik dat in het voetbal alles kan, maar je moet toch je contract respecteren. De club probeert nog steeds een contractverlenging af te ronden. Althans, dat is wat ik hoor van het bestuur."