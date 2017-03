Ajax doet het: Amsterdammers in kwartfinale Europa League

Ajax kreeg donderdagavond al snel een tegenvaller te verwerken. Aanvoerder Joël Veltman liep een bilblessure op en moest het al binnen 20 minuten voor gezien houden. De rechtsback werd vervangen door Kenny Tete. Even later was er ook goed nieuws.

Bertrand Traoré opende na 23 minuten spelen de score. De aanvaller uit Ivoorkust kopte de rebound van een schot van Amin Younes binnen, maar had vervolgens geen zin in een feestje met het Amsterdamse publiek.

Foto: Hollandse Hoogte

Net voor rust verdubbelde Kasper Dolberg de voorsprong. De Deense spits verdiende zelf een strafschop en schoot die ijskoud binnen: 2-0.

In de tweede helft moest Kopenhagen komen, maar in tegenstelling tot de wedstrijd in Denemarken wist de ploeg niet tot grote kansen te komen.

Aan de andere kant raakte Dolberg de paal nog en slaagde de spits er net niet in van dichtbij voor de bevrijdende derde treffer te zorgen. De grootste kans was voor Younes, maar in een counter in blessuretijd maakte de aanvaller de verkeerde keuze en zijn inzet ging over. Gevolgen had de misser niet.

Loting

Veertien jaar geleden was de kwartfinale het eindstation voor Ajax. Toen bleek AC Milan in de Champions League over twee duels net te sterk. Vrijdag wordt duidelijk wie Ajax' tegenstander wordt in de Europa League.