Manchester United doet wat Ajax en PSV niet lukte

33 min geleden ANP

Met de nodige moeite heeft Manchester United donderdag de kwartfinale van de Europa League bereikt. De formatie van coach José Mourinho versloeg op eigen veld FC Rostov, 1-0. Het eerste duel was in 1-1 geëindigd. De Russen waren eerder verantwoordelijk voor de uitschakeling van Ajax en PSV in de Champions League.