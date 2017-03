Van Gerwen hoopte het voorbeeld te volgen van Raymond van Barneveld, die eerder op de avond Gary Anderson met een 7-2 nederlaag naar huis stuurde. De derde Nederlander, Jelle Klaasen, slaagde er in de eerste wedstrijd van het spektakel niet in om James Wade te verslaan.

Warm welkom

Vorig jaar maakte de Brabander natuurlijk ook zijn opwachting in Ahoy, maar nu stond de veelvraat uit Vlijmen als regerend wereldkampioen op het podium. En waar de fans Van Barneveld een uur eerder groots onthaalden, kreeg ook Van Gerwen een ontzettend warm welkom in Rotterdam.

Dat Taylor niet bij iedereen in Ahoy even geliefd was, kwam ook snel weer duidelijk naar voren. Bij de entree van de Engelsman was hier en daar boegeroep te horen, en ook toen Taylor begon met gooien kreeg hij de nodige fluitconcerten naar zijn hoofd.

Het leek het beste in hem naar boven te halen. The Power pakte de eerste leg en brak Van Gerwen meteen in de tweede. Toen Taylor daarna ook zijn eigen leg weer hield, keek Mighty Mike ineens tegen een 3-0 achterstand aan en werd het ietwat stil in Ahoy. Bij elke gewonnen leg had Taylor maar één pijl voor een dubbel nodig.

Grootse wijze

De regerend Premier League-kampioen herpakte zich echter op grootse wijze. Van Gerwen kwam terug tot 3-3 en eiste ook de zevende leg voor zich op, waardoor hij op voorsprong stond. Nadat hij op 5-3 was gekomen, viel Mighty Mike toch iets terug en liet hij Taylor de 5-4 noteren.

In de tiende leg kreeg Taylor van Van Gerwen plotseling weer de mogelijkheid langszij te komen, maar de Engelsman liet twee kansen liggen om er 5-5 van te maken. Toen Mighty Mike vervolgens de stand op 6-4 bracht, applaudiseerde Taylor op de van hem bekende cynische wijze naar het publiek, dat zijn missers met gejuich had begroet.

Druk

Van Gerwen won uiteindelijk met 7-5 en blijft zo de druk houden op koploper Peter Wright, die een punt meer heeft dan Van Gerwen, maar ook een wedstrijd meer heeft gespeeld.