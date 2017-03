Bosz over loting: 'Geen koekenbakkers meer'

"Maar we gaan niet tevreden zijn nu", aldus Bosz bij RTL7. "We willen verder. Maar je komt nu bij de laatste acht, daar zitten geen koekenbakkers bij.''

De Ajax-coach sprak van een teamprestatie. "Tegen zo'n lastige tegenstander zulke negentig minuten afwerken. Dat verdient één groot compliment voor de hele ploeg. Ik heb genoten. We hebben genoeg kansen gecreëerd, alleen mogen er af en toe wel een paar meer in. Nu bleef het billenknijpen tot het einde. Een vrije trap van hen kan zo maar goed vallen. Verder hadden we de wedstrijd wel onder controle.''