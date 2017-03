'Taylor verdiende fluitconcert'

"Hij verdiende de fluitconcerten van het publiek", zei Van Gerwen stellig na zijn 7-4 overwinning op de Engelsman. "Als ik me in Engeland zo gedraag als dat hij deed, krijg ik die ook."

Armgebaren

Taylor maakte na zijn opkomst een paar armgebaren naar het publiek dat hem uitfloot, en applaudiseerde even later cynisch toen hij na twee gemiste dubbels werd uitgefloten. "Zijn bekendmaking dat hij gaat stoppen is killing voor hem geweest", vond Van Gerwen.

"Hij is meer met randzaken bezig en minder met de te spelen wedstrijden. Jammer, want hij heeft het niet nodig. Ik heb veel respect voor hem, want hij was al succesvol voordat zelfs Raymond van Barneveld dat was. Hij heeft de weg voor ons gelegd."