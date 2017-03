Van Gerwen: 'Eis volgende week drie of vier punten'

Vanwege zijn rugblessure miste Van Gerwen drie weken geleden de wedstrijd tegen James Wade, en sindsdien staat de regerend wereldkampioen met een wedstrijd minder gespeeld in de ranglijst.

Eigen hand

"Maar dat vind ik niet vervelend", aldus Van Gerwen. "Ik heb een punt minder, maar ook een wedstrijd minder. En ik heb het dus in eigen hand. Volgende week speel ik tegen James en tegen Raymond van Barneveld en eis ik drie of vier punten van mezelf."

Paniek

De 7-4 overwinning op Taylor kwam niet door het beste spel van Van Gerwen tot stand, maar dat boeide de Brabander niet. "Ik begon met drie mindere legs, maar raakte niet in paniek. Als dat zou gebeuren, had ik daarna geen vijf legs op rij gewonnen. Qua dubbels en finishes was ik goed, maar scorend had ik niet mijn beste dag. Maar dat kan gebeuren. Ik heb twee punten in de tas en morgen praat niemand meer over mijn mindere legs."