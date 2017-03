Ajax-fans deden Traoré pijn: 'Vindt geen speler leuk'

,,Natuurlijk deed het pijn dat ze me uitfloten'', zei Traoré. ,,Dat vindt geen speler leuk. Daarom ben ik blij dat ik nu een goed antwoord heb gegeven. Natuurlijk mogen fans ontevreden zijn. Maar als het even niet goed gaat, dan is het fijn als het publiek je dan ook steunt.''

Trainer Peter Bosz was blij dat juist Traoré de 1-0 maakte. ,,Mooier kon dat niet voor mij. Ik heb deze week wel even met hem gezeten. Hij was redelijk aangeslagen. Maar ik weet dat hij heel goed kan voetballen. Dat heeft hij nu ook weer laten zien. En als je een grote jongen bij Chelsea wilt worden, dan moet je hier ook doorheen. Al vond ik het makkelijk om afgelopen zondag alleen hem uit te fluiten. Gelukkig werd hij nu wel bejubeld toen ik hem wisselde.''