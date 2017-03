Bosz tipt Blind: 'Ik zou het aandurven met De Ligt'

De zeventienjarige centrale verdediger speelde donderdag een dijk van een duel tegen FC Kopenhagen in de Europa League en werd verkozen tot man van de wedstrijd . ,,Daar was ik niet verbaasd over'', zei Bosz. ,,Ik zag hem in de voorbereiding en heb hem snel bij het eerste elftal gehaald. Nogmaals, hij is pas zeventien jaar. Laten we voorzichtig met hem zijn. Maar dat hij heel veel talent heeft, dat is wel duidelijk.''

Bondscoach Danny Blind zit dun in zijn verdedigers na het wegvallen van de geblesseerden Virgil van Dijk en Jeffrey Bruma. Een blessure van Stefan de Vrij lijkt mee te vallen, maar donderdagavond viel Daley Blind met een hoofdblessure uit bij Manchester United. Het is nog onduidelijk wat de zoon van de bondscoach precies mankeert.