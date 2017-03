FC Barcelona (Spa) De Catalaanse delegatie die vanmiddag in Nyon aanschuift voor de loting, zal nog wel eens verwonderd om zich heen kijken in het Zwitserse hoofdkwartier. Want hoe is het mogelijk dat FC Barcelona nog tot de laatste acht van het Europese toptoernooi behoort? De sterrenploeg van trainer Luis Enrique was in de vorige ronde op sterven na dood, na de ontluisterende 4-0 nederlaag in Parijs tegen Paris Saint-Germain. Maar de meest memorabele comeback aller tijden maakte het onmogelijke tóch mogelijk. Door een 6-1 overwinning in Camp Nou zien we Lionel Messi, Luis Suarez en Neymar ‘gewoon’ terug in de kwartfinales.

Real Madrid (Spa) Real Madrid, de andere Spaanse grootmacht en tevens titelhouder in de Champions League, had op zijn beurt weinig moeite met Napoli. De Italiaanse opponent ging in zowel Madrid als Napels brutaal van start en kwam in beide duels op voorsprong, maar eenmaal uitgeraasd boog het diep voor Real, dat tweemaal met 3-1 te sterk was. Niet Cristiano Ronaldo, maar verdediger Sergio Ramos was met twee goals de grote man. Atletico Madrid (Spa) De Madrileense eer wordt in de kwartfinales ook hoog gehouden door de rood-blauwe broer van Real, Atletico Madrid. De vechtmachine van Diego Simeone speelde in de achtste finale een dijk van een heenduel bij Bayer Leverkusen, dat in eigen huis al vier tegentreffers moest slikken (2-4) en daardoor voor spek en bonen afreisde naar Spanje (0-0). Atletico, met Antoine Griezmann als belangrijkste man, is daardoor nog volop in de race om het kunstje van vorig jaar te herhalen, toen de finale werd bereikt (en verloren van Real).

Bayern München (Dui) Natuurlijk is in Zwitserland ook Bayern München weer van de partij. Arjen Robben en consorten waren in de vorige traditioneel veel te sterk voor Arsenal. De doelcijfers van 10-2 en het daar bijbehorende klasseverschil over twee duels waren imponerend. Nu de ploeg van trainer Carlo Ancelotti tot de laatste acht teams van de Champions League behoort, zal Bayern eindelijk weer eens willen doorstomen naar de finale. De laatste keer dat de Duitse grootmacht de Cup met de Grote Oren wist te veroveren, was immers in 2013. Borussia Dortmund (Dui) Dan die andere Duitse club. Borussia Dortmund geldt misschien wel als de leukst voetballende ploegen ter wereld. De ploeg van trainer Thomas Tuchel presteert moeizaam in de eigen competitie, maar maakt dat ruimschoots goed in de Champions League. Met frivool aanvalsspel worden de doelpunten aaneen geregen door met name spits Pierre-Emerick Aubameyang, maar ook Ousmane Dembélé en Marco Reus zijn blikvangers. Dat kan Benfica onderstrepen, dat in de achtste finales niet genoeg had aan een 1-0 thuiszege en in het sfeervolle Signal Iduna Park met 4-0 omver werd geblazen.

AS Monaco (Fra) De grootste sensatie van de huidige Champions League-campagne is AS Monaco. Reclame voor het voetbal, zo zou je de Franse club uit het gelijknamige vorstendom het beste kunnen omschrijven. In de achtste finales was het puur genieten voor de voetballiefhebber, die zag hoe Monaco in het eerste duel met Manchester City geweldig voor de dag kwam, maar op spectaculaire wijze verloor (5-3). In de return volgde echter sportieve revanche. Toptalenten als Kylian Mbappe Lottin en Thomas Lemar namen hun ploeg bij de hand en zorgden er met een 3-1 nederlaag voor dat het Europese avontuur van City al vroegtijdig ten einde kwam.

Leicester City (Eng) De eliminaties van Manchester City en Arsenal maken van Leicester City de enige overgebleven Engelse ploeg in het miljardenbal. En dat mag toch wel een sensatie worden genoemd. Het ontslag van Claudio Ranieri, kort na het eerste heenduel met Sevilla (2-1 verlies), zorgde wereldwijd voor veel ophef. Maar, toeval of niet, sinds het vertrek van de Italiaanse manager draait Leicester als een tierelier en heeft het weer veel weg van de gehaaide ploeg die vorig seizoen de Engelse landstitel veroverde. Met interim-trainer Craig Shakespeare aan het roer werd Sevilla in het eigen King Power Stadium alsnog verslagen (2-0), waardoor het eerste Champions League-avontuur ooit nog een extra hoofdstuk krijgt.

Juventus (Ita) Misschien iets minder spectaculair dan bovenstaande ploegen, maar niet minder effectief . Dat is Juventus, dat bijna geruisloos de laatste acht van de Champions League bereikte. De oerdegelijke Italianen hadden in de vorige ronde weinig moeite om zich te ontdoen van FC Porto, dat toch te boek staat als een lastige opponent. Na de 2-0 uitzege in Portugal maakte De Oude Dame het karwei door een treffer van Paulo Dybala af in eigen huis (1-0). De ploeg van trainer Massimiliano Allegri , die in 2015 voor het laatst de Champions League-finale bereikte, kan worden beschouwd als een outsider.

