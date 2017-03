"Ik heb er niet veel energie ingestoken", aldus de altijd nog maar 25-jarige Deen over de fluitconcerten die vanaf de tribunes op hem neerdaalden. Boilesen kwam in de tweede helft in het veld als vervanger van centrale verdediger Jores Okore, die in de eerste helft Kasper Dolberg neerhaalde een strafschop veroorzaakte.

Foto: ANP Pro Shots

"Ik heb me gefocust op mijn taak. Ik had het druk genoeg met Kasper. Hij is een heel goede speler en ik had niet veel energie over om naar de fans te luisteren. Ze mogen doen wat ze willen. Het was voor mij bijzonder om hier weer te spelen. Al had ik liever niet ingevallen en gewonnen. Voor de Ajax-fans was het in ieder geval een mooie avond."

Dat had volgens Boilesen niet zo hoeven zijn. De linksback, die 73 wedstrijden voor Ajax speelde en tijdens zijn tijd in Amsterdam vier keer kampioen werd, vond dat FC Kopenhagen veel beter kan dan het heeft laten zien. "We hebben te veel in de kracht van Ajax gespeeld. Ik vond dat ze goed speelden, maar ook dat wij slecht speelden. Als we ons niveau hadden gehaald, hadden we het Ajax veel moeilijker kunnen maken. Maar ze hebben terecht gewonnen."