"Ik heb nog nooit zo veel onzin gehoord in mijn leven. Waarom moeten we naar deze idioterie luisteren", fulmineerde de voormalig middenvelder van de club bij ITV na de uitschakeling van FK Rostov (1-0) in de Europa League.

"Het is echt nonsens. Hij is trainer van Manchester United, een van de grootste clubs van de wereld. Kijk naar zijn team, zijn spelers... en dan blijft hij maar mekkeren over de hoeveelheid duels en vermoeidheid", ging de woeste Keane verder.

Foto: Hollandse Hoogte

"Moet je eens kijken wie ze hebben geloot in de nationale bekertoernooien. Ze hebben telkens geluk gehad: vaak thuis en tegen kleine clubs. Misschien is United te groot voor Mourinho en kan hij niet met alle druk omgaan. Onze reserves hadden de wedstrijd van vanavond nog kunnen winnen."

Teleurgesteld

Mourinho stelde donderdag na de wedstrijd dat hij baalt van het in zijn ogen overvolle programma van Manchester United. De Portugees, die Paul Pogba en Daley Blind met blessures zag uitvallen, probeerde en passant de teleurstellende zesde plaats van de club in de Premier League te verklaren.

"Ik ben heel teleurgesteld over het feit dat wij de enige club uit de top zes zijn die nog in Europa actief is. Ik bedoel dit niet grappig, het doet me echt pijn. Het is om meerdere redenen een slechte zaak. Onze rivalen komen nu alleen nog maar uit in de Premier League en spelen slechts een duel per week. Sommige van hen doen dat al het hele jaar. Zij hebben geen idee wat vermoeidheid is. Zij weten niet hoe het is om 's avonds thuis te komen en zo moe te zijn dat je niet meer kunt praten."

Foto: Reuters

Banaan

Ook het 'toneelstukje' van Mourinho met de banaan kon op weinig sympathie van Keane rekenen. "Dat was in scène gezet. Dat had hij ook daar een ander kunnen laten doen", brieste de Ier, die met United zeven keer kampioen werd, vier keer de FA Cup won en eenmaal de Champions League veroverde.