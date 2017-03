Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Bij geen van de meldingen was sprake van voldoende bewijs.

Drie keer zoveel meldingen bij Dopingautoriteit

20 min geleden ANP

Bij het Meldpunt Doping van de Dopingautoriteit zijn in 2016 25 meldingen binnengekomen. Dat is een verdrievoudiging ten opzichte van het jaar ervoor. In dertien van de 25 gevallen ging het om vermoedens van dopinggebruik, meldt de Dopingautoriteit vrijdag.