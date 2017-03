De oud-trainer van PEC Zwolle en voormalig hoofd opleiding van PSV moet een nieuwe ploeg formeren die aan het EK van 2019 wil deelnemen. Hij mag spelers selecteren die op 1 januari 1996 of later zijn geboren. Jong Oranje voetbalt in de buurt van Murcia tegen Jong Finland (24 maart) en Jong Oostenrijk (27 maart).

Jong Oranje begint in september aan het kwalificatietoernooi voor het EK van 2019 in Italië. Engeland, Oekraïne, Schotland, Letland en Andorra zijn de tegenstanders in de poule.

Selectie Jong Oranje: Pelle van Amersfoort (sc Heerenveen), Hidde ter Avest (FC Twente), Riechedly Bazoer (VfL Wolfsburg), Donny van de Beek (Ajax), Steven Bergwijn (PSV), Damian van Bruggen (PSV), Kevin Diks (Vitesse), Joël Drommel (FC Twente), Timothy Fosu-Mensah (Manchester United), Jeremy Helmer (AZ), Oussama Idrissi (FC Groningen), Sam Lammers (PSV), Abdelhak Nouri (Ajax), Yanick van Osch (PSV), Thomas Ouwejan (AZ), Bart Ramselaar (PSV), Pablo Rosario (PSV), Jaïro Riedewald (Ajax), Jeremiah St. Juste (sc Heerenveen), Guus Til (AZ), Calvin Verdonk (PEC Zwolle) en Richairo Zivkovic (FC Utrecht).