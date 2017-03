Kyrgios kampt waarschijnlijk met voedselvergiftiging en heeft zich teruggetrokken. Federer staat door die opgave in de halve eindstrijd. "Ik ben ziek en kan daarom niet spelen", laat de Australiër in een reactie op social media weten. "Op dit moment denken we aan voedselvergiftiging. Ik bid dat het niks anders is." Lees hier de hele reactie van Kyrgios.

De 21-jarige Kyrgios won in de vorige ronde voor de tweede week op rij van Novak Djokovic en had ook zijn enige ontmoeting met Federer op zijn naam geschreven. Federer maakte in vierde ronde indruk tegen Nadal. Hij gunde de Spanjaard slechts vijf games: 6-2 en 6-3. In de halve finales stuit de 35-jarige Zwitser op Jack Sock of Kei Nishikori.