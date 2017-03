Cocu op zijn hoede voor Vitesse

Eerder dit seizoen won PSV met 2-0 van Vitesse in Arnhem. Vitesse liet in die wedstrijd goed veldspel zien, maar PSV was efficiënter en nam de drie punten mee door twee goals van Gaston Pereiro. "Ik vind dat Vitesse veel voetballend vermogen heeft en veel creatieve spelers met individuele spelers”, aldus Cocu.

"Het is een goede ploeg, die niet alleen een verzorgd positiespel speelt, maar ook veel directer richting het doel van de tegenstander gaat. Misschien is dat wat het meest is veranderd dit seizoen. Daar zit echt het gevaar van dit team. Als je de finale van de beker haalt, dan laat dat wel zien, dat er veel kwaliteit in het team zit. In de competitie zijn ze wat wisselvalliger geweest. Ze hebben heel goede prestaties geleverd, maar ook wat mindere periodes gehad. Het is zeker een tegenstander waar we rekening mee moeten houden. Het zal zeker geen eenvoudige wedstrijd zijn.”