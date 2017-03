Of Tete nog jaren in de ArenA is te bewonderen, zal van de komende maanden of weken afhangen. "Ik ben nog jong, speel al dertien jaar voor deze fantastische club, heb de hele jeugdopleiding doorlopen en ben doorgebroken. Het is jammer dat ik de laatste tijd niet veel kan laten zien wat ik kan. Ik ben voetballer geworden om te voetballen en niet om op de bank te zitten. Daarom doet de selectie voor Oranje me ook goed.”