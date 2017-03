Waar vernam je de koppeling aan Ajax?

"Nog net thuis, vlak voordat ik naar de training bij Schalke ging. Aan de ene kant vind ik het heel leuk. Maar meestal vind ik het niet zo lekker om tegen een oude club te spelen."

Hoe bijzonder is het voor je om terug te keren in de Amsterdam ArenA?

"Heel bijzonder. Ik heb drie jaar bij Ajax gespeeld en bewaar daar mooie herinneringen aan."

Waar verheug je je het meest op?

"Het weerzien met de mensen die er werken of hebben gewerkt. Bijvoorbeeld met de dames van het spelershome, die me al die tijd in de watten hebben gelegd. Zij zorgden voor sfeer, altijd een lekker muziekje en natuurlijk ons eten en drinken."

Wat vond je van de prestatie van Ajax tegen FC Kopenhagen?

"We speelden gelijktijdig, maar op de grote schermen in het stadion zag ik dat Ajax bij rust 2-0 voor stond. Het was een knappe zege."

Hoe schat je de kwaliteiten van Kasper Dolberg in?

"Ik vind het leuk om hem nu eens van dichtbij te kunnen beoordelen. Maar van wat ik op tv zie, lijkt het me écht een goede speler. Kasper heeft alles van een goede spits. Hij is stoïcijns en een echte afmaker."

Welke informatie kun je jouw trainer Markus Weinzierl over je oude club geven?

"Van alles en nog wat, maar dat ga ik niet in de krant bespreken."

Wie is volgens jou de favoriet?

"Een favoriet is er meestal pas na de eerste wedstrijd."

Hoe zie je jouw eigen rol in de dubbele confrontatie met Ajax?

"Dat is even afwachten. Ik ben na mijn blessure weer een maand in training, maar ik heb nog niet veel gespeeld. Ik moet op mijn kans wachten.""

In hoeverre is het een reële optie dat we je volgend seizoen in het rood-wit zien spelen?

"Ik ben alleen met de wedstrijden van Schalke bezig, niet met volgend seizoen. Ik zie wel wat er in de toekomst gebeurt."