Dumoulin kan Milaan-Sanremo winnen

Matthews is de man waar onze Nederlandse toprenner in vorm Tom Dumoulin zich helemaal voor in dienst stelt. Een maand geleden waren beiden op een trainingsstage in Zuid-Afrika. Daar is ongetwijfeld over de finale van Milaan-Sanremo gesproken en zal Matthews zijn liefde voor de Primavera verkondigd hebben.

Natuurlijk is Matthews een van de topfavorieten. En Dumoulin weet hoe hij nuttig voor een rappe kopman in Sanremo kan zijn. Twee jaar geleden was de Limburger immers nog de enige overgebleven ploegmaat van winnaar John Degekolb. Echter, net zo onzeker als Sagan van een overwinning in een sprint op de Via Roma is, is Matthews dat ook.

Tom Dumoulin in de Tirreno. Foto: RAYMOND KERCKHOFFS

Hoe hard Dumoulin ook roept dat Milaan-Sanremo eigenlijk niet zijn koers is en dat hij to-taal niet in zijn eigen kansen gelooft, voor een renner van zijn kaliber zijn er altijd mogelijkheden. Dumoulin moet zijn instinct volgen en de koers blijven lezen. In de straten van Sanremo komt soms in de eerste groep een moment van vertwijfeling voor. Zo zegevierden Andrei Tchmile (1999) Fabian Cancellara (2008) met een demarrage in de laatste kilometers in het Italiaanse kustplaatsje. Van de laatste tien edities eindigden er slechts twee niet in een sprint van een eerste peloton. De kans is dus klein, maar you never know. Als het moment er komt, moet Tom het grijpen. Komt het niet, kan hij nog altijd iets voor Matthews betekenen.

En het mooie met Dumoulin is dat je het nooit met hem weet. Reed hij zo ook niet bijna naar de zege (uiteindelijk tweede) in de GP Quebec 2014? Werd hij zo niet bijna tweede achter Sagan op het WK in Richmond?

Never a dull moment with Tom.

Dumoulin gaat knechten: 'Hij heeft me meermaals erg veel pijn gedaan'