Zlatan: 'Geen dominante club in Engeland'

"Er is hier geen dominante club, zoals Juventus in Italië, Paris Saint-Germain in Frankrijk, Bayern München in Duitsland of FC Barcelona in Spanje. In Engeland wint de ploeg die de minste fouten maakt", aldus Ibrahimovic.

"Er zijn momenten in je loopbaan waarop je je afvraagt of je door moet gaan of iets anders moet vinden", blikt de oud-Ajacied terug op zijn vertrek bij Paris Saint-Germain. "Manchester United is een uitdaging. Het is de uitdaging om de geschiedenis van een club te veranderen, die al een geweldig verleden heeft."

"Ik had naar China kunnen gaan en het rustig aan kunnen doen, maar ik heb een uitdaging nodig die me motiveert", vervolgt de 25-jarige aanvaller. "De Premier League heeft veel fans en je moet een bepaald tempo vol kunnen houden."

Van Basten

Capello haalde Ibrahimovic in 2004 van Ajax naar Juventus. "Het was een grote stap omhoog ten opzichte van Ajax. We trainden veel, met name voor het doel. Dat is waar mijn loopbaan op het hoogste niveau echt begon. Dat was belangrijk, want de manier waarop je traint is ook de wijze waarop je wedstrijden speelt."

"Jij (Capello, red.) vertelde me dat ik eenzelfde stijl als Marco van Basten had, maar dat zijn beweeglijkheid voor het doel beter was", blikt Zlatan terug. "Dus gaf je me een video van Van Basten en je zei dat ik zijn bewegingen moest bestuderen en die moest kopiëren. Het was prachtig, omdat iemand die zoveel wist over voetbal en zoveel had gewonnen me wilde helpen. Ik was daardoor vereerd."