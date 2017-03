premium

LIVE EXTRA - Arsenal en Real in actie

20 min geleden

Naast de wedstrijden uit de Eredivisie zijn via telesport.nl dit weekeinde ook alle belangrijke duels uit de Europese topcompetities te volgen. Mis niets uit de Premier League, Bundesliga, Primera Division, Serie A en Ligue 1. We trappen om 13.30 uur af met West Bromwich Albion - Arsenal. Later op de dag komen ook Chelsea, Real Madrid en Inter nog in actie.