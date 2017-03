Fans hebben dubbele boodschap voor Wenger

'No contract. Wenger out', was op het doek te lezen. De druk op de Franse manager is de afgelopen periode groter geworden na de kansloze uitschakeling in de Champions League tegen Bayern München (twee keer een 5-1 nederlaag) en een teleurstellende vijfde plaats in de Premier League. Even later vloog er overigens ook een vliegtuig over met een banner met de tekst: 'In Arsene we trust #RespectAW'.

De 67-jarige Wenger is al sinds 1996 trainer van The Gunners en daarmee de langstzittende oefenmeester in Engeland. Met Arsenal werd hij drie keer kampioen en veroverde hij zes keer de FA Cup en zes keer de Community Shield. In 2006 werd de finale van de Champions League bereikt, waarin FC Barcelona te sterk was (1-2).