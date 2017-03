"Vincent is een uitstekende speler. Hij kende een behoorlijke start in de Premier League, maar toen raakte hij geblesseerd. Daarna zag je dat het voor hem moeilijk was om terug te knokken", tekent de Engelse krant The Mirror op uit de mond van de Servische aanvaller van Southampton.

Tadic, die in 2014 door toenmalig Saints-manager Ronald Koeman werd overgenomen van FC Twente, was in zijn eerste jaar in de Premier League goed voor vijf goals en negen assists. Janssen maakte tot dusver één competitiegoal en vier treffers in de bekertoernooien. Vier van die vijf treffers waren strafschoppen.

Foto: Reuters

"Vincent heeft ontegenzeggelijk kwaliteiten. Hij moet simpelweg in zichzelf blijven geloven en dan komt het uiteindelijk echt wel goed. Soms zit het gewoon tegen in de voetballerij, maar je moet nooit opgeven. Nooit."

Janssen maakte onlangs in het FA Cup-duel met Millwall zijn eerste velddoelpunt. Al zijn teamgenoten feliciteerden de Nederlandse spits nadrukkelijk. Janssen werd afgelopen zomer voor 22 miljoen euro overgenomen van AZ. Met 27 goals werd de Brabander vorig seizoen topscorer van de Eredivisie.