De ex-wereldkampioen versloeg regenboogtruidrager en topfavoriet Peter Sagan in een spannede sprint en vloog zodoende als eerste over de streep op de Via Roma.

Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) werd vlak achter het duo derde. De drie hadden zich op de top van de Poggio, enkele kilometers voor de streep, losgemaakt van het peloton.

Kwiatkowski won eerder dit jaar ook al de Strade Bianche. Sagan zegevierde in Kuurne-Brussel-Kuurne, nadat hij een dag eerder al als tweede was geëindigd in de Omloop Het Nieuwsblad.

Kopgroep

De koers kende een traditionele aanloop. Een kopgroep van tien kreeg al snel de zegen van het peloton, maar werd wel binnen een redelijke marge gehouden. Er waren dan ook geen gevaarlijke klanten vertegenwoordigd in het clubje: William Clarke, Toms Skujins (beiden Cannondale-Drapac), Umberto Poli (Novo Nordisk), Julen Amezqueta (Wilier Triestina), Alan Marangoni (Nippo-Vini Fantini), Nico Denz (AG2R), Mirco Maestri (Bardiani-CSF), Federico Zurlo (UAE Team Emirates), Ivan Rovni (Gazprom-RusVelo) en Mattia Frapporti (Androni Giocattoli).

Foto: MSR

Onder aanvoering van vooral Bahrein-Merida, Cofidis en Quick-Step Floors werd het gat mondjesmaats gedicht. Op de Cipressa was het avontuur van de vluchters definitief ten einde en besloten Philippe Gilbert, Greg Van Avermeat en Tim Wellens een tactische move te maken. De drie Belgen probeerde de koers hard te maken met een demarrage, om zo de pure sprinters in de problemen te brengen. Tom Dumoulin nestelde zich op de kop van het peloton en haalde het trio terug, maar heel veel haalde het allemaal niet uit. Het eerste peloton blijf enorm.

Op weg richting de Poggio, het laatste klimmetje van de dag, vochten de teams van de favorieten op hoge snelheid om de koppositie. Gelukkig ging dat gepaard zonder valpartijen. Dumoulin was nog niet leeg en leidde het peloton omhoog. De Limburger maakte zich halverwege los, maar van een aanval was geen sprake.

Vlak voor de top was het wereldkampioen Sagan die genoeg had gezien. De Slowaakse wereldkampioen versnelde en sloeg direct een gat. Alleen Michal Kwiatkowski en Julian Alaphilippe konden mee. Met zijn drieën zetten ze in vliegende vaart koers richting de streep. De concurrentie moest in de achtervolging, maar was niet bij machte om het trio terug te halen.

Démare

Arnaud Démare was vorig jaar de beste op de Via Roma in Sanremo. De Fransman van FDJ klopte Ben Swift (toen Sky) en Jürgen Roelandts (Lotto-Soudal in een sprint, die enigszins werd ontregeld door een valpartij van Fernando Gaviria. Nacer Bouhanni (Cofidis) en Greg Van Avermaet completeerden de top vijf.

Foto: EPA