De thuisploeg nam op slag van rust een verdiende voorsprong. En natuurlijk was het de naam Mario Gomez die op het scorebord verscheen. De Duitse goalgetter kreeg een voorzet op maat, werd geduwd door een verdediger, maar kon desondanks raak knikken: 1-0.

Het was het negende competitiedoelpunt van het seizoen voor Gomez, die inmiddels al drie Bundesliga-duels op een rij heeft gescoord. De spits is traditiegetrouw goed op dreef als Jonker langs de lijn staat. Inclusief hun gezamenlijke periode bij Bayern München maakte Gomez in acht duels onder de Nederlandse oefenmeester al twaalf goals.

Vlak na rust had Bazoer zijn eerste treffer in Duitse dienst moeten maken. De middenvelder kreeg de bal op een presenteerblaadje, maar schoof het leer met links voorlangs het doel van Darmstadt. In het vervolg werd niet meer gescoord.

Tegenvaller

Tegenvaller voor Wolfsburg was de overwinning van concurrent Werder Bremen op nummer twee Leipzig (2-0). Jonker & co staan nog steeds vijftiende al heet de ploeg evenveel punten als nummer twaalf FSV Mainz 05.