Handbalsters veel te sterk voor IJsland

De ploeg van bondscoach Helle Thomsen was vooral zaterdag in Emmen op dreef met een klinkende zege van 38-18. Vrijdag in Almere was de marge een stuk kleiner: 23-20.

Thomsen gaf vrijdag haar beste speelsters nog rust, maar zaterdag kwamen onder anderen Nycke Groot en Yvette Broch wel in actie in de uitverkochte sporthal van Emmen. Oranje had weinig te duchten van IJsland, bij rust leidde de thuisploeg al met 22-8.

De handbalsters eindigden vorig jaar december als tweede op het EK in Zweden. Die zilveren positie leverde rechtstreekse plaatsing op voor het WK van eind dit jaar in Duitsland. Afgelopen week kwamen de internationals voor het eerst dit jaar bijeen voor een trainingsstage op Papendal.