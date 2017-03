"Wat een heerlijk gevoel. Ik heb de afgelopen jaren weinig geluk gehad in deze koers, dat maakt deze overwinning nog mooier'', zei de renner van Team Sky kort na de finish.

Kwiatkowski was helder in zijn analyse. "Ik had niet verwacht dat Sagan nog zou gaan op de Poggio. Ik rekende al helemaal op een massasprint. Maar Sagan had een geweldige versnelling en ik was blij dat ik kon aanhaken. In de sprint gaf ik alles. Ik kan nauwelijks geloven dat het me is gelukt'', zei de Pool, die bij een spurt voor teamgenoot Elia Viviani had moeten werken.

Kwiatkowski werkt aan een mooie erelijst. Hij veroverde in 2014 de wereldtitel op de weg, won in 2015 de Amstel Gold Race, het jaar daarna de E3 Harelbeke en eerder dit jaar de Strade Bianche.