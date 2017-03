Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Eerste basisplaats Labyad bij FC Utrecht

48 min geleden ANP

Zakaria Labyad start zaterdag voor het eerst in de basisploeg van FC Utrecht. De 24-jarige middenvelder, die in de winterstop neerstreek in de Domstad en vooralsnog alleen als invaller binnen de lijnen kwam, staat om 19.45 uur aan de aftrap van de uitwedstrijd tegen NEC.