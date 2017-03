De Belgische spits zei deze week weg te willen bij Everton, omdat hij de club niet ambitieus genoeg vindt. Het was voor Koeman geen reden om de topscorer aan de kant te zetten. En de soepele houding van de Nederlander werd zaterdag beloond.

"De fans houden van Rom, iedereen houdt van Rom. Hull kon hem 85 minuten in bedwang houden, maar Rom bleef gefocust tot het einde en zo konden we de wedstrijd perfect afsluiten. Je moet altijd hoop houden. Natuurlijk willen we onze beste spelers behouden en daar gaan we ver voor, maar uiteindelijk is het de speler die beslist", liet Koeman zijn licht schijnen op een mogelijk vertrek van Lukaku.

"Dit was een lekkere zege", vervolgde Koeman. "We zijn bezig aan een sterke reeks thuiswedstrijden, al was de uiteindelijke score geen goede afspiegeling van de verhoudingen. Hull was bij vlagen erg goed. De rode kaart van Tom Huddlestone was misschien ook wel wat zwaar, maar het gaf ons de kans om de wedstrijd op slot te gooien. We waren niet op ons best, maar als het tien tegen elf wordt, hebben we een team dat de tegenstander pijn kan doen."