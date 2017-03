Siem de Jong doet het weer voor PSV.

PSV was in de eerste helft de bovenliggende partij en kreeg ook wat kansjes om de score te openen. Het matige Vitesse stelde daar niet heel veel tegenover en de ruststand was dan ook 0-0.

Vijf minuten na rust was het raak voor PSV. Siem de Jong schoot beheerst raak nadat Andres Guardado de bal vanaf de achterlijn had teruggetrokken. De aanvallende middenvelder tekende voor vier van de laatste zeven doelpunten van de Eindhovenaren.

Trainer Phillip Cocu had Gaston Pereiro weer een basisplaats gegeven, maar de Uruguayaan liep er in het eigen Philips Stadion de hele avond wat verloren bij. Na 62 minuten mocht hij naar de kant en zijn vervanger Jurgen Locadia maakte meer indruk. De aanvaller die terug is van lang blessureleed raakte met een knap schot van afstand de paal.

Ook Jorrit Hendrix, een ander product van de Eindhovense jeugdopleiding, mocht invallen. Hij verving Guardado, die niet helemaal fit was.

Zes minuten voor tijd keerde het PSV-publiek zich tegen arbiter Björn Kuipers. Marco van Ginkel werd opzichtig vastgehouden, maar kwam zwaar gehinderd nog wel tot een schot dat de doellijn net niet haalde. Kuipers gaf vervolgens niet alsnog een strafschop en dat kwam hem op een fluitconcert te staan.

Door de zege nadert PSV Ajax weer tot op 1 punt. De Amsterdammers komen zondag in actie tegen Excelsior.