Siem de Jong: 'Ja, hij was ingestudeerd'

"Hij was ingestudeerd", zei De Jong bij FOX Sports over zijn doelpunt. De huurling van Newcastle United schoot raak na een korte corner van Andres Guardado. "We hadden het van tevoren zo besproken en hij kwam goed uit. Ik raakte hem goed binnenkant voet en hij ging er goed in. Vandaag was die corner heel belangrijk, want op een andere manier kwamen we niet tot scoren."

"Ik ben blij dat ik mocht blijven staan", aldus De Jong, die zag dat trainer Phillip Cocu Bart Ramselaar op de bank hield. "Je dwingt het ook wel af. Ik heb hard getraind en natuurlijk moet je een beetje geluk hebben. Ik ben blij dat ik zo belangrijk kan zijn. Ik voel dat mijn lichaam het nu 90 minuten aan kan."